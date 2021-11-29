رصد 6 إصابات بمتحور "أوميكرون" فى أسكتلندا و13 حالة بالبرتغال

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن هيئة الصحة العامة في اسكتلندا وفرق حماية الصحة المحلية تقدم الدعم ويجري تتبع المخالطين لتحديد أصل الفيروس وأي أفراد اتصلوا بهم في الأسابيع الأخيرة.

من جانبه، قال وزير الصحة الإسكتلندي حمزة يوسف: "إننا اتخذنا بالفعل خطوات من قيود حدودية جديدة التي أدخلتها حكومة المملكة المتحدة والتي ستتطلب من الوافدين الذين تم تطعيمهم بالكامل إجراء اختبار (بي سي آر) في غضون يومين من الوصول والعزل الذاتي حتى تلقي نتيجة سلبية".

وأضاف "يجب علينا الآن مضاعفة جهودنا لاتباع القواعد الأساسية التي خدمتنا جيدًا طوال الوباء، وارتداء غطاء للوجه في وسائل النقل العام وفي جميع الأماكن الداخلية للأغذية والتجزئة".

من جانها، ذكرت السلطات الصحية في البرتغال أنها رصدت 13 حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن جميع الحالات ذات صلة بأعضاء فريق نادي "بيلينينسيس" لكرة القدم في لشبونة.

يذكر أن اكتشاف جنوب إفريقيا لمتحور "أوميكرون" أثار قلقا عالميا، وموجة من حظر السفر والقيود، فضلا عن مخاوف من أنه قد يعرقل التعافي من الوباء.. وجرى اكتشاف حالات في عدة دول أوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك إيطاليا والنمسا وهولندا وألمانيا واسكتلندا.