اليوم السابع
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رئيس تصديرى الهندسية: مستمرون فى فعاليات جذب المشترين الدوليين لزيادة الصادرات

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:23 م
رئيس تصديرى الهندسية: مستمرون فى فعاليات جذب المشترين الدوليين لزيادة الصادرات المهندس شريف الصياد
كتب – إسلام سعيد

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أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية مستمر في عقد عددا من الورش واللقاءات والفعاليات بهدف تنشيط حركة التصدير بقطاعات الصناعات الهندسية المختلفة ضمن خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات بتنسيق مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة.

وشدد في تصريحات خاصة أن استقبال بعثات المستوردين يخدم الصادرات الهندسية بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة القطاع، لافتاً إلي استمرار التنسيق مع كافة أجهزة وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق أفضل استفادة من استقبال البعثات الدولية بهدف تحقيق أفضل استفادة ممكنة للصادرات الوطنية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة اوجه الدعم للصناعات المختلفة بهدف تحقيق معدلات تصديرية مناسبة تتوافق مع رؤية واستراتيجية الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار، الأمر الذي يتطلب مزيد من السعي والجهد والتنسيق لتنفيذ الفعاليات التي تخدم ملف التصدير.

صادرات الصناعات الهندسية حققت قفزة بنسبة 43% خلال أول 9 أشهر من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ حجم صادرات القطاع 2.28 مليار دولار مقابل 1.59 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

صادرات شهر سبتمبر 2021 سجلت ارتفاعا بنسبة 35%، لتبلغ 320.6 مليون دولار مقابل 237.8 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من 2020.


صادرات الصناعات الهندسية

الصادرات الهندسية

صادرات الصناعات الهندسية المصرية

الصادرات الهندسية 2021

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