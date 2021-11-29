رئيسة الجمعية الطبية بجنوب أفريقيا: أعراض أوميكرون خفيفة ويمكن العلاج منزليا "فيديو"

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا أنجيليك كويتزي، لـ"العربية نت"، إن أعراض متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا خفيفة ما يعني إمكانية العلاج منزليا.

وأكدت كويتزي، إن الأعراض الخاصة بمتحور "أوميكرون" خفيفة للغاية وهذا يعني أنه يمكن علاج الحالات المصابة به في المنزل، موضحة: أن المصابين بهذا المتحور الأوكسجين الخاص بهم مستقر للغاية، حسب وصفها.

يذكر أن باحثون من جنوب إفريقيا أعلنوا في 25 نوفمبر أنهم رصدوا المتحورة B.1.1.529 ، والتي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية في اليوم التالي اسم أوميكرون، مع طفرات متعددة وربما شديدة العدوى.

وأعلنت عدة دول تسجيل اصابات بالمتحورة أوميكرون، لا سيما بلجيكا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا.

وتعود نحو ثلاثة أرباع الاصابات المسجلة مؤخراً في جنوب إفريقيا إلى المتحورة أوميكرون، لكن الأعداد لا تزال منخفضة، مع تسجيل 3 آلاف إصابة جديدة في الأيام الأخيرة.