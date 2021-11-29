حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات قرية الزرابي بمركز ابوتيج

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكافة مراحلها والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة والانتهاء منها وفقاً للمواعيد المقررة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بشكل لائق.

ووجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال المشروعات الجاري تنفيذها للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط لبعض مشروعات تطوير عدد من الخدمات بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة مسبقاً رافقه خلال الجولة المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج وبعض المهندسين المشرفين على التنفيذ.

استمع نائب المحافظ إلى شرح من المهندسين المقيمين والمشرفين لمراحل ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها وقال المهندس عمرو عبدالعال إن الأعمال جارية على قدم وساق في المشروعات تنفيذاً للجدول الزمني المقرر ووفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة، لافتاً إلى المتابعة المستمرة والمرور الدوري على تلك المشروعات بناءاً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي يتابع بصفة يومية المستجدات في كافة المشروعات الجاري تنفيذها سواء عن طريق الجولات أو الاجتماعات او تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والحصول على تقرير دوري عنها مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات حتى يتم الانتهاء منها في المواعيد المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.