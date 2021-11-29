حملة لتوعية العاملين بمجلس مدينة الأقصر بمخاطر المخدرات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطى المخدرات بالأقصر - فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وبالتعاون مع الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الأقصر - حملة توعية لجميع العاملين بمجلس مدينة الأقصر، عن أضرار المخدرات والعواقب القانونية المتعلقة بتعاطى المواد المخدرة، وبشأن أحكام قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة، وبدء تطبيقه اعتباراً من منتصف ديسمبر المقبل.

وقام فريق عمل الصندوق بزيارة الإدارات المختلفة بالمدينة وتوعية جميع العاملين فيها بمخاطر تعاطى المخدرات وإيضاح كافة الإجراءات المتبعة لمن يثبت تعاطيه من العاملين من الجهاز الإدارى التى تصل إلى حد الفصل نهائياً وذلك بموجب قانون 73 لسنة 2021، وكيف أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسائلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا.

وجاء ذلك فى إطار سلسلة الندوات التوعوية بالمحافظات، والجهود والحملات التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية المختلفة.

وكانت قد شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر، حملات لتفعيل القانون وإزالة المبانى المخالفة فى المهد، تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفى رئيس المدينة، بالتصدى بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، ومحاربة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، حيث شن رجال حى المطار بقيادة رئيس الحى ونائبة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وجميع الإدارات المعنية برئاسة مجلس مدينة الأقصر لتنفيذ حملة فورية، أسفرت عن إزالة فى المهد لبناء مخالف مبنى بالطوب الأبيض بمنطقة البحاروة بمنشأة العمارى التابعة لحى المطار على مسطح 90متر * ارتفاع 4 متر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.



توعية العاملين بمجلس مدينة الأقصر بمخاطر المخدرات



حملة لتوعية العاملين بمجلس مدينة الأقصر بمخاطر المخدرات