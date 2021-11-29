حماية المستهلك: تحرير 982 مخالفة لمعارض السيارات والمحلات التجارية فى أسبوعين

كتب ـ مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه استمرارًا لدور الجهار في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين ومواجهة الظواهر التي قد تضر بحقوقهم، وبالاشتراك مع جميع الجهات الرقابية مثل مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، شنت أفرع الجهاز حملات طوال الأسبوعين الماضيين اعتباراً من 11 نوفمبر 2021 وحتي 25 نوفمبر 2021 علي معارض السيارات للتأكد من التزام التجار بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (115 ) لسنة 2021 بشأن الإعلان عن أسعار السيارات والمواصفات الفنية لها في مكان ظاهر وواضح، بالإضافة لذلك قام الجهاز خلال هذه الفترة بشن (163 حملة) في (20 محافظة )، أسفرت عن تحرير 982 محضر مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181 ) لسنة 2021 وبيانها كالتالي :

1. فرع المنوفية:

ضبط 87 ألف قطعة من البسكويت والشيكولاتة والكاكاو الخام مجهولة المصدر بأحد مخازن المواد الغذائية وبدون فواتير شراء ومنتهية الصلاحية، كما تم ضبط (2000 شمعة ) فلاتر مجهولة المصدر بإحدى شركات فلاتر المياه .

وتم ضبط كمية من الدهانات ومشتقاتها مجهولة المصدر، وتحرير (13 محضرا) لعدد من المحلات التجارية وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

كما تم ضبط كمية من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي وغير مدون عليها أي بيانات إنتاج أو صلاحية، كما تم ضبط كميات كبيرة من عبوات مشروب للطاقة مستورد بدون أي مستندات تدل علي مصدرها بإجمالي (49500عبوة ).

2. فرع كفر الشيخ :

تحرير ( 66 محضرا) لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وتحرير( 38 محضرا) لعدد من معارض السيارات وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة قرار جهاز حماية المستهلك.

وتحرير عدد (2 محضر) للغش التجاري لأحد محلات السوبر ماركت لعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتم ضبط مواد غذائية مستوردة بأحد المخازن بدون فواتير تدل على مصدرها أو سداد الرسوم الجمركية عنها.

3. فرع البحيرة:

ضبط كميات كبيرة من المنظفات والمواد الغذائية وأربعة طن مخلل غير محتفظ بخواصه الطبيعية ويظهر عليه علامات التلف والفساد و(3 أطنان) ملح مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية وكمية من السجائر المستوردة بدون بندرول وزارة المالية .

كما تم ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وبيع أدوية محظور بيعها خارج مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة إلي ضبط عدد سبع منشآت طبية تدار بدون ترخيص، وتم ضبط كمية كبيرة من الطحينة والزيوت داخل عبوات بلاستيكية مستعملة ويوجد بداخلها حشرات نافقة داخل معصرة للزيوت وتم تحرير المحضر اللازم .

وتم تحرير عدد من المحاضر لبعض محلات الصاغة وبيع المشغولات الذهبية لعدم وجود دفتر فواتير ضريبية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وضبط عدد من المحلات التجارية تدار بدون ترخيص .

4. فرع سوهاج :

ضبط كمية كبيرة من المخلل مجهول المصدر بأحد المصانع لتعبئة المخلل به تغير في الخواص الطبيعية ويصدر عنه رائحه كريهة دليل علي التعفن ، وضبط كمية من الأدوية المخدرة وأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بأحد الصيدليات وكمية من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات وغير مسجلة بالدفاتر الخاصة بذلك.

كما تم ضبط كمية من حلوى المولد مجهولة المصدر بأحد محلات بيع حلوي المولد بالإضافة إلي عدم وجود بيانات عن فترة الصلاحية، تم ضبط 25 ألف عبوة من مشروب سكري (مياه غازية) مجهولة المصدر وبدون بيانات بإحدى ثلاجات المواد الغذائية، وضبط أحد مراكز تعبئة السكر به (11 طنا) من السكر مجهول المصدر وبدون فواتير شراء ومعبأ ناقص الوزن.

كما تم تحرير (5 محاضر) ضد عدد من محلات الجزارة والأدوات المنزلية ومحلات قطع الغيار لعدم الإعلان عن الأسعار وفقاً لقانون حماية المستهلك.

تم ضبط عدد (2 مركز ) للعلاج الطبيعي وعدد من الصيدليات لحيازة أجهزة طبية غير مصرح باستخدامها وكيماويات منتهية الصلاحية ، وأدوية مجهولة المصدر وممنوع تداولها خارج المنظومة الصحية الحكومية، وتم ضبط عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية ، وتحرير المحاضر اللازمة.

5. فرع الشرقية:

تحرير (6 محاضر) لمحطات بنزين لعرضها منتجات خاصة بالتعقيم منتهية الصلاحية و(13محضرا) لمحالّ بيع أدوات كهربائية وموبايلات ومحلات تجارية وذلك لبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم المرور على عدد من الصيدليات تبين إدارتها بدون ترخيص ولا يوجد بها طبيب مسئول، وتم المرور علي عدد من محلات بيع الأدوية البيطرية، وتلاحظ عدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وفي مجال المواد الغذائية، تم تحرير عدد من المحاضر لبعض محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ علي اللحوم المعروضة ، وكذلك تحرير عدد من المحاضر لبعض المحلات التجارية ومحطات تموين السيارات لعدم الإعلان عن أسعار زيوت السيارات طبقاً لقانون حماية المستهلك .

6. فرع المنيا:

ضبط كمية كبيرة من الألبان الفاسدة تصل إلي (9 أطنان) كما تم ضبط مستودع لتجميع زيوت الطعام مجهولة المصدر، بالإضافة إلي ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير عدد من المحاضر لعدم حمل شهادة صحية، وضبط طن من ملح الطعام منتهي الصلاحية.

7. فرع بورسعيد:

تحرير (7 محاضر) لمعارض سيارات لعدم التزامهم بالإعلان عن الأسعار وفقاً لقرار جهاز حماية المستهلك وضبط أحد مكاتب الشحن لعدم وجود ترخيص.

وتم ضبط (55 طنا) من الأعلاف الحيوانية غير الصالحة للاستخدام ومجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات خاصة بالصلاحية أو تاريخ الإنتاج، كما تم مد نشاط الفرع إلي محافظة دمياط المجاورة ، وتم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر لأحد محلات بيع الدراجات النارية يضع لافتة بأنه موزع معتمد لإحدى العلامات التجارية بالمخالفة للحقيقة .

8. فرع السويس:

تم ضبط مصنع لمنتجات الألبان يعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط كمية من اللحوم المصنعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بأحد محالّ السوبرماركت .

وتم المرور علي عدد من المحلات في نطاق المحافظة، وتم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم وجود سجل تجاري لبعض المحلات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة لاتخاذ شئونها.

9. فرع الفيوم :

تحرير (11 محضرا) لعدد من معارض السيارات وذلك لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية للسيارة، وتحرير ( 12 محضرا) لعدد من المحلات التجارية لضبط عدد من المخالفات منها عدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن سياسة الإستبدال والإسترجاع والذبح خارج المجازر الحكومية.

تم تحرير (4 محاضر) لعدد من المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار ، وتحرير محضر لعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية، وتم المرور علي محلات بيع الأجهزة الكهربائية والملابس للمراقبة علي جدية تنفيذ تخفيضات الجمعة البيضاء .

10. فرع القليوبية :

تحرير عدد (14 محضرا) لعدد من معارض السيارات وذلك لعدم الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية للسيارة.

وتم استهداف مركز المستحضرات التجميل في نطاق المحافظة اشتهر بعرض منتجات مجهولة المصدر، وتؤدي لأضرار جسيمة لمن يستخدمها ، وتم ضبط (4500 قطعة) مستحضرات طبية وتجميل مجهولة المصدر، تم التحفظ عليها وإرسالها إلي معامل وزارة الصحة لفحصها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لإتخاذ شئونها .

11. فرع بني سويف:

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب، وأجهزة وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعي وكمية كبيرة من الكبسولات والأعشاب والمستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة بأحد المراكز الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى غلق وتشميع (7 مراكز) للدروس الخصوصية تعمل بدون ترخيص ومخالفة الإجراءات الإحترازية، وتحرير( 8 محاضر) لمعارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

كما تم غلق وتشميع عدد (2 مركز ) للدروس الخصوصية، وعدد (2 أكاديمية) للتمريض تعمل جميعًا بدون ترخيص وبدون اتباع الإجراءات الاحترازية، وتم تحرير محاضر لمعامل تحاليل للعمل بدون ترخيص ومحضر لأحد المستشفيات لعدم الإعلان عن أسعار الخدمات الطبية .

12. فرع الإسكندرية :

ضبط 26 معرض سيارات مخالف لقرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن أسعار وبيانات السيارات والتحفظ على كمية من الهواتف والملابس مجهولة المصدر بعدد من المحلات التجارية، وتطبيق عقوبة الغرامه الفوريه ضد 13 محلا تجاريا لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية، وضبط ( 4 محال تجارية) متعددة النشاط التجاري وذلك لعدم وجود ترخيص.

تم المرور على عدد كبير من المحلات التجارية للتأكد من التزامها بشروط وتعليمات فترة تخفيضات الجمعة البيضاء والتأكد من وضع السعر الحقيقي قبل التخفيض وبعده، وتحرر عن ذلك (41 محضرا) للمحلات المخالفة .

13. فرع أسيوط:

تحرير (17 محضرا) ضد عدد من معارض السيارات لعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بشأن الإعلان عن أسعار وبيانات السيارات .

وضبط كمية من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المحلات والمطاعم وتحرير (29 محضرا) ضد عدد من المحلات التجارية لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص.

تم المرور علي عدد من الكيانات التجارية وتبين قيام عدد من المحلات بمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم المرور علي عدد من محلات الجزارة وضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وبها تغير في خواصها الطبيعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة العامة .

14. فرع قنا :

غلق (7 مراكز) طبية وعيادات ومعامل ومراكز أشعة وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بأحد محلات المستلزمات الطبية.

وتحرير (4 محاضر) متنوعة لعدد من الكيانات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وللذبح خارج المجازر الحكومية ، وتم ضبط كمية من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

15. فرع أسوان :

تحرير (16 محضرا) لعدد من معارض السيارات وذلك لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك (رقم 155 لسنة )2021 بشأن الإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية للسيارات.

وضبط كمية من مصنعات اللحوم داخل سوبر ماركت بدون بيانات صلاحية وبها تغير في خواصها الطبيعية.

16. فرع الإسماعلية :

ضبط (5 أطنان) شعير أرز و (250 كجم ) بلح عجوة تستخدم في صناعة الأعلاف بأحد المخازن بها تغير في الخواص الطبيعية وتفوح منها رائحة غير مألوفة، كما تم تحرير (11 محضرا) لعدد من معارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار و المواصفات الفنية للسيارات وتحرير (7 محاضر) لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية .

17. فرع جنوب سيناء :

غلق منشأتين للسياحة إدارياً لعدم وجود تراخيص وتحرير ( 72 محضرا) لعدم وجود شهادات صحية و(16 محضرا) لنقص الاشتراطات الصحية أثناء التفتيش على المنشآت السياحية.

وكذلك تم ضبط كمية من السجائر المهربة جمركيا وتم تحرير( 25 محضرا) لعدد من المنشآت التجارية وذلك للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار.

وغلق فندق لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية ، وتحرير محاضر لعدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وضبط خمور مستوردة لم يسدد عنها الرسوم الجمركية وملصق عليها بندرول مزور ، كما تم ضبط (7 أطنان) دقيق مجهول المصدر ، وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومياه معدنية مغشوشة وليس عليها بيانات إنتاج أو صلاحية .

18. فرع الدقهلية:

ضبط (33 طنا) من الزيت والسكر مجهول المصدر بأحد مصانع تعبئة المواد الغذائية وضبط ( 3 أطنان) شاي وينسون ونعناع وكركديه بأحد مصانع تعبئة المواد الغذائية التي تستخدم علامات تجارية غير مملوكة لها، كذلك ضبط مصنعين للمنظفات به (11 طنا) خامات مجهولة المصدر، وكذلك تم ضبط 21 طن دقيق مدعم تم التعامل علية خارج المخابز المخصص لها .

وتم ضبط مصنع لمواسير المياه والصرف الصحي يستخدم علامات تجارية مملوكة للغير ويستخدم خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 27 طن مواد خام ، كما تم التحفظ علي (4800 عبوة ) بلسم وشامبو بأحد مصانع مستحضرات التجميل ، وضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وأدوية مخدرات غير مسجلة في الدفاتر الخاص بها .