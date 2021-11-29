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حقيقة اختطاف طفل في القليوبية.. التفاصيل كاملة ترويها الأم

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:24 م
حقيقة اختطاف طفل في القليوبية.. التفاصيل كاملة ترويها الأم خطف طفل - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالسير خلف طفل واستيقافه محاولاً اصطحابه معه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قليوب بالسير خلف طفل ، واستيقافه والتحدث معه محاولاً اصطحابه معه ، وتركه عقب ذلك، وتداول المقطع تحت عنوان (بلاغ للنائب العام خطف طفل فى عز النهار).

 

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب) "مهتز نفسياً ومضطرب سلوكياً"، كما تبين أنه بتاريخ 27 الجارى وحال سيره بدائرة مركز شرطة قليوب استوقف الطفل المذكور " 7سنوات" ومقيم بذات العنوان ، وطلب منه مرافقته للهو بحيوان أليف "كلب"، ولدى رفض الطفل تركه وانصرف على النحو الوارد بالمقطع.  

 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المذكور، وباستدعاء الطفل حضر ووالدته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) وبسؤالها أيدت ما جاء بالفحص، وعلمها بالواقعة من نجلها وتحصلها على مقطع الفيديو من إحدى الكاميرات بمحل سكنهم، وأضافت قيامها بإرسال المقطع لوالد الطفل (سائق – مقيم بذات العنوان "متواجد بمحافظة جنوب سيناء للعمل)، والذى قام بتداوله على صفحته الشخصية ، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة لدى علمها بالحالة المرضية للمذكور.

بسؤال كلٍ من (والد المذكور ، وشقيقه ، وأحد قاطنى المنطقة) أفادو بأن المذكور مهتز نفسياً ويعانى من إضطرابات سلوكية.


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