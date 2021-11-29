حسم الانتخابات الطلابية بالتزكية فى 15 كلية بجامعة الإسكندرية

بدأت الجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة الإسكندرية، حيث تم فتح باب الاقتراع للتصويت.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن حسم مقاعد عضوية اللجان فى 15 كلية بالتزكية وهى كليات الآداب، التجارة، التربية، السياحة، العلوم، الزراعة، الهندسة، التمريض، التربية الرياضية بنين، التربية الرياضية بنات، الفنون الجميلة، التربية النوعية، الصيدلة، التربية للطفولة المبكرة، وطب الأسنان، وتم إجراء الانتخابات بكلية الطب بيطرى، وسيتم الاعادة فى 5 كليات، لعدم حضور الاغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق التصويت.

وكانت لجنة فحص الطلبات، قد استبعدت يوم الأحد الماضى، 101 طالب لم يستوفوا الشروط المقررة، كما تلقت لجنة فحص الطعون الثلاثاء الماضى، 10طعون، ليصبح إجمالى عدد الطلاب الذين يخوضون المارثون الانتخابى 1185 طالبا وطالبة، وتجرى جولة الإعادة اليوم الإثنين.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 من نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.