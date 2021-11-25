اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة الإسكندرية تحصد المركز الأول فى بطولة الجامعات للسباحة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:16 م
جامعة الإسكندرية تحصد المركز الأول فى بطولة الجامعات للسباحة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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فازت جامعة الإسكندرية على المركز الأول فى بطولة الجامعات للسباحه بالزعانف على مستوى الجامعات المصرية طلبة وطالبات وتم تكريم الفائزين المشاركين فى البطولة.
 
وكانت قد انطلقت الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية بعدد من الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى بطولات الجامعات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة .
 
وكان قد فاز فريق كرة القدم لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة الإسكندرية وذلك فى بطولة الجامعة.
 
 
وقدمت الدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية بنات التهنئه للطالبات على فوزهم فى البطولة متمنية تصعيد الفريق على مستوى الجامعات والاستعداد للمنافسه القادمة.
 
وكان قد إنطلق دورى الجامعة بمشاركة كافة كليات الجامعة قى كافة الانشطة الرياضية المختلفة بمشاركة امهر الطلاب فى الفرق المختلفة .
 
 
 
 
 

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