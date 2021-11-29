اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:38 ص
أكرم القصاص
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 261.4 مليون حالة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:30 ص
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 261.4 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 261 مليونا و495 ألفا و713 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الاثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و199 ألفا و827 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون حالة.

 


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الهند

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