تناول مشروب بذور الشيا يوميًا لتقليل التهابات الجسم ولبشرة مشرقة

كتبت ميرفت رشاد

تعد بذور الشيا من أهم المصادر الغنية بالألياف والبروتين، كما تحتوى على الدهون غير المشبعة وخالية من الجلوتين، بالإضافة إلى أنها غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية التي لها فوائد مضادة للالتهابات، بحسب ما ذكره موقع " today".

وتحتوي الحصة المكونة من ملعقتين كبيرتين من البذور على 150 سعرًا حراريًا، و10 جرامات من الألياف، و6 جرامًا من البروتين، و10 جرامًا من الدهون، ومعظمها من الأصناف الصحية المتعددة غير المشبعة.

الكمية اليومية

فيما يتعلق بكمية الشيا التي يجب استخدامها كل يوم، فمن الذكاء الالتزام بحجم الحصة المكونة من ملعقتين كبيرتين، قد ترغب في تفكيك ذلك على مدار اليوم، بإضافة ملعقة صغيرة أو اثنتين إلى العصير الخاص بك ، وملعقة صغيرة أخرى في زبادي منتصف الصباح .

ترطيب الجسم

يمكن للبذور الصغيرة امتصاص ما يصل إلى 10 أضعاف وزنها في الماء، هذا يعني أنك عندما تأكل جل الشيا ، فإنك تحصل أيضًا على السائل الذي تمتصه معه، يمكن أن يكون استهلاك السوائل عبر الشيا أمرًا ذكيًا في الأوقات التي لا تريد فيها شرب الكثير من الماء ، مثل قبل السباق أو الجري أو حتى قبل النوم.

لبشرة مشرقة

تعد بذور الشيا مفيدة أيضًا لبشرة صحية ومتوهجة، نظرًا لأن الشيا تحتوي على دهون صحية، فهي أيضًا مكون ذكي لأي شخص يتعامل مع البشرة الجافة.

استخدام بذور الشيا

عند استخدامها بشكل صحيح، تعتبر الشيا مكونًا صحيًا بشكل لا يصدق، لكن البعض يستخدمها بطريقة قد تكون ضارة والمعروفة بـ "ماء الشيا" بأنه يساعد على إنقاص الوزن، يدعي أنصار هذا الاتجاه أن شرب الماء يساعد في تعزيز فقدان الوزن عن طريق جعلك تشعر بالشبع بسبب توسع البذور في معدتك.

في حين أن محتوى الألياف والبروتين في بذور الشيا يجعلها خيارًا ذكيًا للمكونات لأي شخص يريد أن يشعر بالشبع لفترة أطول وتجنب الكثير بين الوجبات الخفيفة إلا أنها لا تهدف إلى منع الجوع.

يكمن الخطر المحتمل لاستخدام ماء الشيا (بشكل أساسي بذور الشيا الممزوجة بالماء) في أنه إذا لم تسمح لبذور الشيا بالتوسع أولاً ، فمن المحتمل أن تسبب مشكلة للأشخاص الذين يعانون من عسر البلع، لا ينبغي أن تستهلك بذور الشيا جافة بالملعقة لأنها يمكن أن تختلط مع اللعاب لتشكيل مادة هلامية وربما تسد المريء.

بذور الشيا

استخدامات بذور الشيا