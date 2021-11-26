تناول السلمون وبذور الشيا وحافظ على ترطيب بشرتك لتقليل أعراض الإكزيما

كتبت ميرفت رشاد

الإكزيما مصدر قلق كبير بين المصابين بها خاصة في فصل الشتاء، فهي حالة جلدية تتسبب في حكة الجلد وتشققه واحمراره وخشونته في بعض الأحيان ، قد تسبب الإكزيما بثور، يظهر الطفح الجلدي الناتج عن الإكزيما عادة على فروة الرأس والوجنتين، و من المحتمل أن يحك الشخص المصاب بالأكزيما جلده باستمرار، وقد يؤدي ذلك إلى التهابات جلدية، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

كيفية علاجها والوقاية من تفاقمها؟

1. تجنب استخدام أي صابون أو غسول للجسم على بشرتك أثناء الاستحمام، فقط اغسل نفسك بالماء العادي، سيكون هذا مفيدًا حقًا لأنك لن تزعج حاجز البشرة أكثر من ذلك.

2. تجنب الاستحمام لمدة تزيد عن 5 دقائق، استحم بماء فاتر وتجنب كل روتين الاستحمام خلال فصل الشتاء.

3. رطبي بشرتك بانتظام باستخدام السيراميد، استخدم المرطبات ومستحضرات الجسم على بشرتك لمنع انتشار الأكزيما، يمكن دهن غسول الجسم على الجلد من 2 إلى 3 مرات في اليوم إذا لزم الأمر.

4. يمكن للأحماض الدهنية أوميجا 3 أن تساعد أيضًا في منع تفجر الأكزيما خلال فصل الشتاء، يمكنك تضمين أوميجا 3 الدهنية في النظام الغذائي الخاص بك عن طريق تناول المزيد من الجوز ، سمك السلمون ، بذور الكتان ، بذور شيا ، فول الصويا ، والسردين، والماكريل، الخ، لذلك ، في هذا الشتاء ، حافظ على طبيعته وتأكد من حصول بشرتك على رطوبة كافية في جميع الأوقات لمنع حدوث الإكزيما.

الاكزيما

اكزيما الجلد