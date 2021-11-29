تفاصيل لقاء رئيس جامعة المنوفية برئيس هيئة تعليم الكبار

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار فى ضيافة جامعة المنوفية للمشاركة فى ندوة توعوية ضمن فعاليات أسبوع خدمة المجتمع الأول بالجامعة تناقش بعض ملامح المشكلة السكانية وجهود التنمية المستدامة فى محو الأمية.

تناول اللقاء الحديث عن جهود جامعة المنوفية المتميزة على مستوى الجامعات متمثلة فى مركز محو الأمية وتعليم الكبار وعدد الأميين الذين تم محو أميتهم، حيث أشاد "عمرى" بخطة المركز ومجهوداته سواء مع الطلاب أو مع الأميين للقضاء على الأمية.

وأكد مبارك أن محو الأمية هى قضية قومية هامة يجب تكاتف الجميع لحلها والقضاء عليها لأن تزايد نسبة الأمية يعتبر عقبة أمام أى تنمية لذا تولى القيادة السياسية أهمية كبيرة للقضاء على هذه المشكلة ويقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كافة سبل الدعم للقضاء على الأمية بكافة أشكالها سواء هجائية، وثقافية، وتكنولوجية، وحضارية، ووظيفية لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية، واستعرض مجهودات الجامعة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا وقوافل الجامعة إلى القرى المستهدفة بالمحافظة لمحو الأمية بها بعد عمل حصر فعلى للأعداد وتوجيه الطلاب إليهم لمحو أميتهم والوصول إلى قرى خالية من الأمية، وتشجيعا للطلاب للمشاركة فى هذا العمل الهام تقدم الجامعة مكافآت تحفيزية لهم.

وعرض الدكتور عاشور عمرى خطة الهيئة للقضاء على الأمية ومرحلة تطوير المناهج مع جهات شريكة كالجمعيات الأهلية واليونسكو، لأنه بجانب تعليم القراءة والكتابة يجب العمل على التوعية بكيفية تربية الأولاد وأهمية تحديد النسل، وهناك منهج التعلم والحياة وهو يربط التعليم بحياة الدارس فالأمى اذا كان فى بيئة ريفية أو اذا كان فى بيئة صناعية لابد أن يتلاءم المنهج مع تلك البيئة، وهناك مناهج رقمية، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون ومبادرات من خلال خطط استراتيجية مجدولة لكل منها أهداف محددة تهدف القضاء على الأمية.

حضر اللقاء الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صبحى شرف عميد التربية والمشرف على مركز تعليم الكبار والدكتورة هبه الغتمى مدير المركز.