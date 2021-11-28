وكيل تعليم دمياط: إعادة توزيع المعلمين بمدرسة ناصر الثانوية بفارسكور

دمياط معتز الشربينى

تفقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الأحد، مدرسة ناصر الثانوية المشتركة بإدارة فارسكور، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، إضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

وشهد "خلف" طابور الصباح والاذاعة المدرسية وتابع الفصول، مؤكدا علي كافة المعلمين تفعيل استخدام السبورات التفاعلية والذكية، والدخول علي المنصات والمواقع التعليمية التي حددتها الوزارة، كما اكد علي إحضار الطالب للتابلت المدرسي وذلك لكونها تهدف إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي في جميع المواد طبقا للمعايير التعليمية لكي يسهل على الطالب فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل.

ووجه "وكيل الوزارة" بإعادة توزيع المعلمين الزيادة بالمدرسة واتباع الحيادية في توزيع الجدول المدرسي للصفوف الثلاث، منبها أنه لا يجوز أن يكون هناك معلم متخصص في الصف الثالث الثانوي فقط.

كما طالب "خالد خلف" بابتكار افكار جديدة خارج الصندوق لجذب الطلاب الي المدرسة، مشددا علي فرض الانضباط الإداري وخاصة الحضور والانصراف، بالإضافة إلي وضع آليات للإرشاد التربوي من خلال الأخصائي النفسي والاجتماعي للتعامل مع الطلاب المتأخرين في الحضور الي المدرسة بما يتناسب مع السمات الشخصية لطلاب هذه المرحلة.

وكذا توفير آليات الأمن والسلامة ونظافة الفصول ودورات المياه و ما يخدم صالح الطلاب.

وكلف "وكيل الوزارة" موجهي عموم المواد بإعادة التوزيع للمعلمين الزيادة، كما كلف المتابعة الميدانية بالتواجد يوميا وعمل تقرير بمتابعة المدرسة واستخدام السبورات التفاعلية وتفعيل الجانب الاليكتروني في المنهج الدراسي وكذا حجرات المعامل والحاسب الآلي وعرض التقرير في نهاية الأسبوع .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية وانضباطها بمدارس المحافظة.