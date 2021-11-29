"تعليم الغربية" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تنظم مدرسة الجيل المسلم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بقيادة محمد علام مدير إدارة المدرسة، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأطفال ذوي الهمم وأعياد الطفولة.

وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والدكتور هاني مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم ويشهد الحفل تقديم عرض فني لفريق الكورال للطلاب من ذوي الهمم، وعروض رياضية، وفقرات غنائية.

وكان التوجيه العام للتربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، قد نفذ مبادرة "مهذبون" تحت شعار (بأخلاقنا نصنع الفرق)، تحت إشراف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وتوجيهات الدكتور السيد إبراهيم العراقى سليم مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والدكتورة سحر على طه موجه عام التربية النفسية.

وتشمل المبادرة مجموعة من القيم هى (الأمانة، الاحترام، التعاون، الايثار، الصدق، الرحمة، التفكير الإبداعى، الإتقان، التواصل الجيد، المثابرة)، والتى يستخدم فيها الأخصائيون النفسيون الألعاب السيكولوجية بالمدارس الثانوية بالمحافظة.

وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد عقد اجتماعاً بحضور مدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفني، ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة الإحصاء، ينبثق من اجتماع محافظ الغربية مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لدراسة احتياجات مديرية التربية والتعليم من الفصول الدراسية للتعليم العام والفنى، وذلك وفقاً الكثافات والدراسات التربوية والإحصاء، ووضع خطة طموحة لمدة 10 سنوات، تخص التربية والتعليم بالغربية، تبدأ بخطة عاجلة لمدة عام تستهدف تحديث التخطيط القائم.