تعليم الغربية تنفذ مبادرة "مهذبون" تحت شعار "بأخلاقنا نصنع الفرق"

الغربية مصطفى عادل

نفذ التوجيه العام للتربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، مبادرة " مهذبون " تحت شعار ( بأخلاقنا نصنع الفرق)، تحت إشراف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وتوجيهات الدكتور السيد إبراهيم العراقى سليم مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والدكتورة سحر على طه موجه عام التربية النفسية .

وتشمل المبادرة مجموعة من القيم هى ( الأمانة ، الاحترام ، التعاون ، الإيثار ، الصدق ، الرحمة ، التفكير الإبداعي ، الاتقان ، التواصل الجيد ، المثابرة ) والتى يستخدم فيها الاخصائيين النفسيين الألعاب السيكولوجية بالمدارس الثانوية بالمحافظة.

وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد اجتماعاً بحضور مدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفني، ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة الإحصاء، ينبثق من اجتماع محافظ الغربية مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لدراسة احتياجات مديرية التربية والتعليم من الفصول الدراسية للتعليم العام والفنى، وذلك وفقاً الكثافات والدراسات التربوية والإحصاء، ووضع خطة طموحة لمدة 10 سنوات، تخص التربية والتعليم بالغربية، تبدأ بخطة عاجلة لمدة عام تستهدف تحديث التخطيط القائم