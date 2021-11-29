تعرف على نصيب القطاعات لقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

يعد مشروع حياة كريمة ، التنموى، الأكبر والأضخم فى تاريخ الدولة المصرية، ومن المشروعات الرائدة فى العالم، وتتم إداراته تخطيطيا وتنفيذيا وماليا مع جودة فى التنفيذ بمعايير لم يسبق لمصر تنفيذها بهذا الأسلوب، بهذه الكلمات تحدث الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة.

وقال، من المستهدف أن يحدث المشروع قفزة نوعية فى الأوضاع المعيشية لسكان الريف، حيث يستفيد منه 58% من سكان مصر، وبتكلفة تتجاوز 800 مليار جنيه، ويغطى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وخصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 200 مليار جنيه لقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى يصل عددها 1436 قرية فى 52 مركزا.

وتهدف حياة كريمة لتحسين المعيشة والاستثمار فى البشر، من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهنى والعمل على خفض معدلات الفقر وخفض معدل البطالة.

1- 27.5 مليار للصحة بنسبة 9%

2- 4.4 مليار جنيه للتعليم بنسبة 1.4%

3- 20 مليار جنيه للكهرباء

4- 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب

5- 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق

6- 6.5 مليار للاتصالات

7- 14 مليار للتضامن

8- 2 مليار للشباب

9- 6.9 مليار لمياه الرى

10- 2.2 مليار للزراعة