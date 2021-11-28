اليوم السابع
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مشروع حياة كريمة سيزود شبكة الطرق بنسبة 15%

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:00 ص
مشروع حياة كريمة سيزود شبكة الطرق بنسبة 15% صورة ارشيفية ـ مشروعات حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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يعد مشروع حياة كريمة هو المشروع بالأكبر والأضخم في تاريخ الدولة المصرية، الذي من المستهدف أن يحدث قفزة نوعية في الأوضاع المعيشية لسكان الريف، حيث يستفيد منه 58% من سكان مصر، ويغطي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وكذا البنية الأساسية والعمرانية، في إطار رؤية تنموية متكاملة.

وللمرة الأولى سيتم إنشاء مجمعات حرفية للاستفادة من المزايا النسبية للقرى، وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والفتيات 

ويستهدف مشروع حياة كريمة في  رصف طرق بأطوال 14.5 ألف كليومتر، و2700 كليو متر للربط بين القرى والمراكز، وما يتم تنفيذه من مشروعات الطرق والكبارى سيزود شبكة الطرق فى مصر 15% ، كما يستهدف مشروع حياة كريمة فى  تغطية الصرف الصحى فى الريف المصرى ستصل إلى 100% بحلول 2025، أى قبل تنفيذ "رؤية مصر" بنحو 5 سنوات.

وتساهم حياة كريمة، فى تسريع جهود الدولة لتحقيق "رؤية مصر 2030"، مثلاً كان من المستهدف أن تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى إلى حدود 70%، لكن بعد هذا المشروع العملاق، من المستهدف أن تصل 100%.

ومن المستهدف أن يحدث قفزة نوعية في الأوضاع المعيشية لسكان الريف، حيث يستفيد منه 58% من سكان مصر، ويغطي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وكذا البنية الأساسية والعمرانية، في إطار رؤية تنموية متكاملة، بحيث أنه للمرة الأولى سيتم إنشاء مجمعات حرفية للاستفادة من المزايا النسبية للقرى، وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والفتيات

 

 
 

حياة كريمة

مشروع حياة كريمة

الطرق

تنمية الريف المصرى

الريف

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