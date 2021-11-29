اليوم السابع
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تعرف على كنيسة الثالوث المقدس للروم الأرثوذكس فى القسطنطينية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:00 ص
تعرف على كنيسة الثالوث المقدس للروم الأرثوذكس فى القسطنطينية كنيسة الثالوث المقدس
كتب ــ محمد الأحمدى

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تعتبر كنيسة الثالوث المقدس للروم الأرثوذكس أحد المعالم الأثرية بالقسطنطينية، فهى مبنى تاريخى فى 62 شارع لويس فى لويل، ماساتشوستس، وتعتبر واحدة من العديد من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية فى لويل، إلى جانب كنيسة القديس جورج أنطاكية الأرثوذكسية، وكنيسة القديس جورج للروم الأرثوذكس.

وكان العقار الذى توجد عليه الكنيسة موقعًا لمقبرة ومستشفى للروم الأرثوذكس، وتم هدمه من أجل بناء الكنيسة، حيث بدأ بناؤه بتصميمات المهندس المعماري اليوناني العثماني  فى 13 أغسطس 1876 واكتمل في 14 سبتمبر 1880.

وتخضع الكنيسة لسلطة أبرشية الروم الأرثوذكس فى أمريكا وتديرها محليًا متروبوليس فى بوسطن، حيث تقع الكنيسة في حى وسط مدينة لويل المعروف باسم عكا، وبنى عام 1906 وأضيف إلى السجل الوطنى للأماكن التاريخية عام 1977. كانت الثالوث المقدس أول كنيسة تم بناؤها لجماعة الروم الأرثوذكس فى الولايات المتحدة.

وتشتهر بقبتها الذهبية والفسيفساء والأيقونات والتاريخ الغنى، وتم تعيين رئيس أساقفة أمريكا إياكوفوس، الذى قاد أبرشية الروم الأرثوذكس الأمريكية من عام 1959 حتى عام 1996، كاهنًا في الثالوث المقدس في 16 يونيو 1940.

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذى يبدأ يوم 25 نوفمبر، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذى تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقًا لتقويم الكنائس الغربية.

بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى يوم 7 يناير من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم، وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.

كنيسة الثالوث الأقدس
كنيسة الثالوث الأقدس
 
 
جانب من الكنيسة
جانب من الكنيسة

 


الروم الارثوذكس

كنيسه الروم الارثوذكس

بطريرك الروم الارثوذكس

كنيسه الثالوث المقدس

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