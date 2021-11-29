اليوم السابع
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تعديل الحيز العمرانى لـ10 قرى بالجيزة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:00 ص
تعديل الحيز العمرانى لـ10 قرى بالجيزة.. اعرف التفاصيل محافظة الجيزة
كتب ـت سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد 10 قرى بالوحدات المحلية التابعة لمراكز البدرشين والصف وأوسيم ومنشأة القناطر، ونستعرض في النقاط التالية أسماء القرى التي تم اعتماد الحيز العمرانى بها.
 
1. قرى الشوبك الغربى ونزلة الشوبك التابعة لمركز ومدينة البدرشين.
2. قرى ذات الكوم وجزاية التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر .
3. قرى برطس وصيدا والقيراطيين التابعة لمركز ومدينة أوسيم .
4. قرى نزلة وعليان والشوبك الشرقى والإخصاص التابعة لمركز ومدينة الصف.
5. يبدأ العمل بالمخطط التفصيلى الجديد من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية.
6. يتم البناء وفقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008 .
 
 

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