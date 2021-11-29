"تشاركان فى إلقاء اللوم".. انتقادات للندن وباريس بعد خلافات تعمق أزمة الهجرة

كتبت رباب فتحى

قال حزب العمال إن المملكة المتحدة وفرنسا "تشاركان في لعبة إلقاء اللوم" على الأشخاص الذين يقومون بعبور قناة محفوفة بالمخاطر في قوارب صغيرة ، بدلاً من الجلوس معًا لمحاولة إيجاد طريقة لمنع المزيد من الوفيات، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وكان الخلاف الدبلوماسي بين البلدين ، والذي شهد إلغاء فرنسا لدعوة وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل لحضور اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في كاليه الأحد حول أزمة الهجرة ، بعد أن قام رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون بنشر خطاب على تويتر، إلى إيمانويل ماكرون قبل أن يتسلمه الرئيس الفرنسي حول هذه القضية.

وقالت ليزا ناندى، وزيرة خارجية الظل إن ما حدث "ببساطة غير معقول." وأضافت "فرنسا تلوم بريطانيا ، وبريطانيا تلوم فرنسا - الحقيقة هي أن الحكومتين تشاركان في لعبة إلقاء اللوم بينما يغرق الأطفال قبالة سواحلهم".

وأكدت "أنه ببساطة أمر غير معقول وأي حكومة مسئولة على أي من جانبي القناة ستضع هذه الاختلافات جانبًا وتعمل معًا للتعامل مع مشكلة مشتركة جماعية لن يتم حلها إلا معًا".

ودعت فرنسا ممثلين من بلجيكا وألمانيا وهولندا والمفوضية الأوروبية إلى الاجتماع في كاليه بعد وفاة 27 شخصًا كانوا يأملون في طلب اللجوء في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وبينما أجرى مسئولون بريطانيون محادثات في فرنسا ، تم استبعاد باتيل ، وزيرة الداخلية ، من الخطط بعد الغضب الفرنسي الشديد مما شعروا أنه عمل استفزازي بريطاني في تغريد الرسالة.

وقال مسئولون بريطانيون إن باتيل تحدثت بشكل منفصل يوم الأحد مع وزير الداخلية الهولندي كاجسا أولونجرين.

في حديثه إلى سكاي ، انتقدت ناندي نهج باتيل وجونسون في التواصل بفرنسا ، ودعت أيضًا إلى سياسات لمعالجة القضايا الأوسع المرتبطة بالعبور غير المشروع للقناة ، مثل الافتقار إلى طرق آمنة لطلب اللجوء في المملكة المتحدة.