اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تايم تختار صورة بيرنى ساندرز الشهيرة بتنصيب بايدن ضمن أفضل 100 صورة بـ2021

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:01 م
تايم تختار صورة بيرنى ساندرز الشهيرة بتنصيب بايدن ضمن أفضل 100 صورة بـ2021 بيرني ساندرز
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم جلوسه بعيدًا عن المدعوين بحفل تنصيب الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إلا أنه استطاع أن يصبح حديث الساعة ومواقع السوشيال ميديا المختلفة وقتها، وتربعت صورة السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز على رأس قائمة مجلة "التايم الأمريكية" كواحدة من أفضل 100 صورة لعام 2021.

 

ونشر الحساب الرسمى للمجلة الصورة عبر موقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"هذه الصورة هى واحدة من أفضل 100 صورة لعام 2021.. السناتور بيرنى ساندرز من ولاية فيرمونت يجلس متربعًا على كرسى قابل للطى بعيدًا قبل أن يؤدى جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة رقم 46 فى واشنطن العاصمة، فى 20 يناير.. وأصبحت الصورة تستخدم كميم "كوميكس" بشكل كبير وقتها.

 

تايم
تايم

 

ولم يكن بيرنى ساندرز، السيناتور الديمقراطى، يدرى أن القفازين الذى قرر أن يرتديهما خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيضعانه فى دائرة الضوء، خاصة بعد ما تحولت صورته خلال فعاليات حفل التنصيب، إلى أيقونة خاصة مع الشكل الغريب والمميز للقفازين، فصورة قفازات بيرنى جعلت طلبات الحصول على قفازات تشبهه تنهال على غازلة صوف فى ولاية فيرمونت مما ساعدها على جمع تبرعات خيرية تقترب من مليونى دولار.

ساندرز ظهر خلال حفل التنصيب، مرتديا معطفا وقفازا من الصوف المعاد تدويره وجلس متلحفا بملابس ثقيلة تقيه البرد، وانهالت الطلبات على جين إيليس، المعلمة التى أعطت القفاز لساندرز، للحصول على مثيل له ولذلك اقترحت إيليس الاتصال بغازلة تُدعى ليز-آن كوليدج كانت تدرّس لابنتها قبل 10 أعوام.


تايم

بيرني ساندرز

بايدن

افضل صورة لعام 2021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بيرنى ساندرز يستعد للتقدم أمام الكونجرس بقرار وقف فورى لإطلاق النار فى فلسطين

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:25 م

بيرنى ساندرز عن حظر ترامب على تويتر: لا أشعر براحة لمنع رئيس سابق من التعبير عن رأيه

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:17 م

قفازات "بيرنى ساندرز" تجلب تبرعات بمليونى دولار وتغير حياة سيدة أمريكية

السبت، 30 يناير 2021 03:41 م

تاتو ودمية وتى شيرت.. جلسة بيرنى ساندرز بحفل تنصيب الرئيس تتحول لـ تريند

الخميس، 28 يناير 2021 02:00 م

صورة السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز تتحول إلى تاتو فى أمريكا..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 26 يناير 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة