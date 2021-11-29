بعد القصاص من القتلة.. أسرار تأسيس الإرهابى توفيق فريج لـ "تنظيم بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

أصبحت أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد 140 متهما من عناصر بيت المقدس الإرهابي نهائية، بعد تسطير محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون المتهمين، ورفضت الطعون المقامة منهم وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأييد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.

وتناولت حيثيات القضية التي وضعتها محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد، العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت حيثيات القضية كيفية تكوين تنظيم بيت المقدس.

ـ وقالت الحيثيات، إن بيت المقدس أسس على يد بائع العسل الإرهابى توفيق فريج مطلع عام 2011، وارتبط التنظيم بأفكار تنظيم القاعدة الإهابى منذ تأسيسها، ومبايعة تنظيم داعش الإرهابى.

ــ الإرهابى توفيق فريج كون للتنظيم 3 محاور وهى فكرية وحركية وعسكرية لتنفيذ عملياتهم العدائية، وفى سبيل ذلك استعان بقيادى الجماعة وكلفهم بالعديد من الأدروار منها :

ـ كلف الإرهابى محمد علي عفيفي بدوي ناصف، بتولي مسئولية تأسيس خلايا الجماعة خارج نطاق سيناء ومدن القناة وإدارتها والإشراف عليها، بـمعاونة المتهـم الثالث بأمر الإحالة محمد بكري محمد هارون والمتوفى محمد السيد منصور حسـن إبراهيم الطوخي.

ــ أصدر تكليفات للمتهم الرابع محمد أحمد نصر محمد بتأسيس خلية أخرى منبثقة عن الجماعة أُطلق عليها كتائب الفرقان، بمعاونة المتهم الخامس هاني مصطفى أمين عامر محمود.

ــ كلف المتهم السادس وائل محمد عبد السلام عبد الله شامية بتولي مسئولية تدريب أعضاء الجماعة وتأهيلهم بدنياً.

ــ كلف المتهم السابع سلمي سلامة سليم سليمان عامر مسئولية التسليح والدعم اللوجيستي لها، وعكلف المتهمِ الثامن محمد خليل عبد الغني عبد الهادي النخلاوي بتولي مسئولية الجانب الفكــري لها.

ــ وفيما كلف المتهمين التاسع هشام علي عشماوي والعاشر عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد مسئولية التدريب العسكري لأعضائها.

ــ وكلف الحركي "ياسر" مسئولية تجهيز وتصنيع المفرقعات تمهيداً لاستخدامها في العمليات العدائية للجماعة.

كلف المكنى "أبو عماد" بتولي مسئولية الإعلام والتواصل الخارجي مع تنظيم القاعدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.