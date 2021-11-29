برودة خفيفة فى الطقس بأسيوط وتوقعات بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة نهارا..لايف

أسيوط -هيثم البدري

شهد طقس محافظة أسيوط استقرارا واضحا مع برودة خفيفة ليلا استمرت حتي فجر اليوم مع توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا وقدم اليوم السابع بثا مباشرا لوصف حالة الطقس وحركة المرور علي الطرق الزراعية والصحراوية

وفي ذات السياق عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار والتأكيد على جاهزية جميع قطاعات المحافظة المختلفة ووضع آليات محددة وخطة استباقيه للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن ... جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارات الري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين ورؤساء القطاعات ومسئولي شركات المرافق ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالديوان العام وعدد من مديري الإدارات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء واستعداد كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة فضلاً عن التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها.

ووجه محافظ أسيوط جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات برفع حالة الاستعداد لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ مطالبًا باستمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من إستعدادات تلك البالوعات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وتطهيرها دوريا من القمامة والأتربة.