اليوم السابع تطلق موقع "برلمانى" أكبر بوابة سياسية متخصصة فى أخبار البرلمان

تطلق مؤسسة "اليوم السابع" ضمن أحدث إصداراتها موقع "برلماني" كأكبر وكالة أنباء لأخبار مجلسى النواب والشيوخ، يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر، "بث تجريبى"، ليقدم متابعة دقيقة لأهم وأحدث الأخبار السياسية والبرلمانية في مصر، ويفتح الباب أمام القراء للتفاعل مع أخبار مجلسى النواب والشيوخ وكل ما يتعلق بالشأن السياسى وتقديم أفكارهم واقتراحاتهم حول تبويب وشكل موقع "برلمانى".

ويأتى "برلماني"، كأحدث موقع فى سلسلة المواقع المتخصصة التابع لـ"اليوم السابع"، ليقدم متابعة شاملة لحظة بلحظة لمجلسى النواب والشيوخ والمشهد السياسى، وكذلك تقارير وتحقيقات وتحليلات معمقة عن أبرز التشريعات والقوانين،ويصدر الموقع الجديد من خلال "اليوم السابع" وهو أحد منتجاته الجديدة، وكما عودنا القراء أن ننفرد بكل ما هو جديد ونواكب التطور بشكل مستمر.

ويستعد موقع "برلمانى"، الذى يترأس مجلس إدارته الكاتب الصحفى أكرم القصاص، وترأس تحريره الزميلة إحسان السيد، لتقديم تغطية دسمة وشاملة للجلسات العامة لمجلسى النواب والشيوخ وأعمال اللجان العامة والاستجوابات لحظة بلحظة، كما يقدم تعديلات القوانين والتشريعات أولًا بأول بالتزامن مع إقرارها من قبل الأعضاء، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لكل تحركات الأحزاب المصرية في الشارع السياسى تحليلات ودراسات يومية فى مجال التشريع ومراجعة القوانين الحالية.

"برلمانى" بشكله الجديد يهتم بإعتباره أكبر وكالة أنباء متخصصة لأخبار مجلسي النواب والشيوخ، بتعريف المواطنين بالقوانين والتشريعات والمقترحات والتعديلات التى تُجرى تحت القبة، وآخر التربيطات والتحالفات داخل البرلمان وجهود النواب المنتخبين المبذولة وأفكارهم لتطوير مجال التشريعات، بالإضافة إلى تبسيط وشرح القوانين والتشريعات الصادرة وتقريبها للقراء، وطرح أى مقترحات أو تعديلات من شأنها أن تكون دعما للصالح العام.

كما يقدم "برلماني" بشكله الجديد، مفاجآت جديدة للنواب أنفسهم تتعلق بقضايا داخل دوائرهم، سيتم الإعلان عنها تباعا، وذلك في محاولة لكي يتصدر "برلماني" المرجعية الأولى والوحيدة للنواب والقراء، وحلقة الوصل بين الشعب ونوابه المنتخبين.

ويتناول موقع "برلماني" كل ما يتعلق بمجلسى النواب والشيوخ من خلال رصد وتحليل ومحاولة إيجاد حلول جادة لمشاكل الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية إلى جانب تقديم معالجات قوية تتعامل مع كافة الظواهر وإعداد وجبة دسمة عن كل ما له علاقة بالجانب القانونى والتشريعي إلى جانب ربط الحدث بالجانب القانونى وعناصره التيبوغرافية من رسوم وجداول وصور وفيديوهات وانفو وإحصاءات وغيرها.

ويعد "اليوم السابع" قراءه أن يتولى "برلماني" تقديم كل ما يتعلق بالشأن البرلماني والسياسى بمهنية ومتابعة دقيقة على مدار اللحظة دون إثارة أو افتعال وإنما بنقل الحقيقة مجردة كما هي إلى جانب تقديم تغطية صحفية متكاملة من تقارير وتحليلات وتحقيقات لنكون عند حسن ظن القراء.

اليوم السابع يطلق موقع "برلمانى"