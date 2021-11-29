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المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسداد تأمين التابلت والمصروفات

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 10:50 ص
المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسداد تأمين التابلت والمصروفات طلاب المدارس ـ ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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وجهت المدارس الثانوى، طلاب الثانوية العامة بضرورة سداد تأمين التابلت وأيضا المصروفات الدراسية، استعدادا للبدء فى الخطوات التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة، حيث يتاح للطلاب خلال الفترة المقبلة كتابة الاستمارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بأنه يمكن التعرف على الدليل الدراسي لهذا العام، موضحة أنه يمكن الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الصف الثالث الثانوى بشعبتيه العلمي والأدبي، وتشمل الملفات مواد: اللغة العربية ـ علم الإجتماع - علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن ذلك يأتى فى إطار مساعدة الطلاب على المذاكرة المنتجة والتي تساعد على أفضل أداء لطرق التقييم الجديدة.
يمكنك أن تجد الملفات عن طريق الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/ar/learning-outcomes/

 جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت تطبيقا إلكترونيا عبر موقعها الرسمى لتسجيل بيانات المعلمين الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021,2022، فى وظيفة رئيس لجنة سير ومراقب أول ورئيس مركز توزيع أسئلة.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لكن يرغب من المعلمين التقدم عبر الرابط التالى" http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

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