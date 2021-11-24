التعليم تنشر مخرجات التعليم لمواد الثانوية العامة بطرق التقييم الجديدة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جميع طلاب الصف الثالث الثانوي ، بأنه يمكن التعرف على الدليل الدراسي لهذا العام، موضحة أنه يمكن الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الصف الثالث الثانوى بشعبتيه العلمي والأدبي، وتشمل الملفات مواد: اللغة العربية ـ علم الإجتماع - علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن ذلك يأتى فى إطار مساعدة الطلاب على المذاكرة المنتجة والتي تساعد على أفضل أداء لطرق التقييم الجديدة.

يمكنك أن تجد الملفات عن طريق الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/learning-outcomes/

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت تطبيقا إلكترونيا عبر موقعها الرسمى لتسجيل بيانات المعلمين الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021,2022، فى وظيفة رئيس لجنة سير ومراقب أول ورئيس مركز توزيع أسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لكن يرغب من المعلمين التقدم عبر الرابط التالى" http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يوم السبت 11/ 6/ 2022.