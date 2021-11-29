اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تعلن سيامة 5 كهنة و6 دياكونيين لإيبارشية أبوقرقاص

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:11 م
الكنيسة الأرثوذكسية تعلن سيامة 5 كهنة و6 دياكونيين لإيبارشية أبوقرقاص سيامة كهنة
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تمت بإيبارشية أبوقرقاص سيامة 5 كهنة جدد، للخدمة فى الإيبارشية، ككهنة عموم كما سيم 6 دياكونيين، بيد الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، حيث تعتبر أول سيامات بيده منذ سيامته أسقفًا للإيبارشية في مارس الماضى.

وكان الأنبا فيلوباتير صلى القداس الإلهى صباح أمس فى مقر المطرانية، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة القسوس الخمسة والدياكونيين الستة الجدد، وهم:

الشماس ماركو مبروك كاهنًا عامًا باسم القس أرسانيوس.

الشماس أبانوب رشدي كاهنًا عامًا باسم القس بيجول.

الشماس مينا عياد كاهنًا عامًا باسم القس سمعان.

الشماس خزام فوزى كاهنًا عامًا باسم القس مرقوريوس.

الشماس عادل خشيت كاهنًا عامًا باسم القس ثاؤفيلس.

أما الدياكونيين فهم:

‏-‏ بيتر وصفي باسم دياكون أرساني‏

‏-‏ كيرلس ثروت باسم ‏دياكون سدراك ‏

-‏ جرجس روماني باسم دياكون جرجس ‏

-‏ مينا عزت باسم ‏دياكون دانيال ‏

‏-‏ جرجس نصيف باسم ‏دياكون كاراس ‏

‏-‏ شنوده حنا ‏باسم دياكون شنودة

وشارك في الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الايبارشية وبعضٌ من خارجها، ومجموعة من الآباء رهبان الدير المحرق وخورس الشمامسة والشعب.

جانب من الرسامات
جانب من الرسامات

 

جانب من السيامات
جانب من السيامات

 

سيامة كهنة
سيامة كهنة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ابوقرقاص

سيامه كهنه

سيامه دياكونيين

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