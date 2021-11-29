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القوى العاملة تكشف تفاصيل تمديد السعودية لصلاحية الإقامة والتأشيرات مجانا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 07:54 ص
القوى العاملة تكشف تفاصيل تمديد السعودية لصلاحية الإقامة والتأشيرات مجانا القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
 
وأوضح تقرير مكتب التمثيل العمالي بجدة، إصدار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل مالى إلى 31 يناير 2022.
 
وأشار الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، إلى أن المديرية العامة للجوازات بدأت بتمديد صلاحية الإقامات وتاشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي، منوها إلي أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، تسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية .
 
وقال: إن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة فى الخارج.
 

القوى العاملة

تاشيرات السعودية

مكتب التمثيل العمالي بجدة

المصريين العاملين بالسعودية

القنصلية المصرية بجدة

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