القبض على صاحب مصنع بحوزته طن مستلزمات إنتاج حلوى مجهولة المصدر بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب مصنع بحوزته طن مستلزمات إنتاج حلوى وجميعها مجهولة المصدر فى السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الإدارة من ضبط (المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى "كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة") لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها فى تصنيع الحلوى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وبحوزته (1٫245 طن مستلزمات إنتاج حلوى وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".