القبض على تشكيل عصابى وراء سرقة الأسلاك الكهربائية بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى بمنطقة السلام تخصص نشاطه فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب" وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل أدوات كهربائية كائن بدائرة القسم) باكتشاف كسر باب المحل ملكه وسرقة ( كمية من الأسلاك الكهربائية- مبلغ مالى) من داخله .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الباب "، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المضبوطات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامـى فـى سـرقة الأسلاك الكهربائيـة مـن داخـل العقـارات تحت الإنشاء بأسلوب " كسر الباب "، كما أقرا بارتكابهما عدد (٢) حادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما أمكن ضبط (2 جوال بداخلهم كمية من الأسلاك المحروقة خاصين بالمجنى عليهما سالفى الذكر لدى عملائهما سيئ النية " (شخصين، مقيمان بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.