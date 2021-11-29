الفلبين تعلق قرار السماح بدخول السائحين المحصنين بالكامل ضد كورونا

أ.ش.أ

أوقفت الفلبين مؤقتًا قرارًا بالسماح بدخول السائحين المحصنين بالكامل، في محاولة لمنع ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا شديدة التحور في البلاد، حيث لا يزال معظم السكان غير محصنين.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن ذلك يأتي في الوقت الذي أطلقت فيه الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا اليوم الإثنين، حملة تطعيم مدتها ثلاثة أيام تستهدف تسعة ملايين شخص لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في محاولة لتسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا، مؤكدة أنه حتى الآن، لم تسجل الفلبين أي حالات إصابة بسلالة أوميكرون، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم.

وكانت مانيلا قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط للسماح للسياح المحصنين بالكامل من معظم البلدان بالدخول اعتبارًا من الأول من ديسمبر، في ضوء مساعيها لإنعاش اقتصاد البلاد المنهك، غير أن فرقة العمل التابعة للحكومة الفلبينية عكست مسارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أعلنت تعليق الرحلات الجوية من سبع دول أوروبية، إضافة إلى حظر سابق على الوصول من عدة دول أفريقية.