الصحة: اللقاح الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة ووفيات COVID-19

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبل الوقاية من متحور كورونا الجديد، مؤكدة أن ارتداء الكمامة والبعد البدني ، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح ، يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورون ا.

أضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

وأوضحت وزارة الصحة، العلماء عاكفون علي دراسة متحور كورونا الجديد الذى يحمل اسم "أوميكرون".

وأكدت أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة COVID-19 ، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين ، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا.