السيطرة على حريق نشب فى مجموعة من الأشجار بسور جامعة المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا ، من السيطرة على حريق نشب فى مجموعة أشجار فى بالقرب من سور جامعة المنيا من الناحية الشمالية، قبل أن تمتد الحرائق إلى باقى الأشجار والمنازل المجاورة .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا يفيد نشوب حريق هائل فى مجموعة من الأشجار وتراكمات القمامة فى سور جامعة المنيا من الناحية الشمالية الملاصق للمنازل بالقرب من كمين دمشير .

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتى إطفاء حريق والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة والأشجار الأخرى داخل السور .

وأفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب فى مجموعة من الحشائش والأشجار داخل سور جديدى بجامعة المنيا على الطريق السريع مصر اسوان الزراعى دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية .

وكانت محافظة المنيا قد شهدت إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من قرية بلنصورة بابوقرقاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة