"السياحة العالمية": خسائر القطاع قد تبلغ تريليونى دولار بحلول نهاية العام بسبب كورونا

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من مدريد مقرا لها، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي باللغة الإنجليزية، أن هذه التوقعات جاءت في وقت تكافح فيه أوروبا لاحتواء زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا فيما يواجه العالم المتحور الجديدة "أوميكرون" الذي يثير مخاوف واسعة من أنه سيكون أشد عدوى وافلاتا من مقاومة اللقاحات المتوفرة حاليا، لافتة إلى أنه على الرغم من التحسينات الأخيرة، فإن معدلات التطعيم المتفاوتة حول العالم وسلالات كوفيد-19 الجديدة" مثل متحور دلتا وأوميكرون "يمكن أن تؤثر سلبا على التعافي البطيء والهش بالفعل.

من جانبه، أكد الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي أن التطورات الأخيرة المتمثلة بفرض قيود جديدة على خلفية انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق في دول عدة خلال الأسابيع الماضية، تُظهر أن "الوضع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير".

وقال "قبل بدء الجمعية العامة السنوية لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقدها غدا الثلاثاء في مدريد ، فإن العالم يمر بأزمة تاريخية في صناعة السياحة، ولكن مرة أخرى السياحة لديها القدرة على التعافي بسرعة كبيرة"، معربا عن أمله في أن يكون عام 2022 أفضل بكثير من العام الجاري.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 5 ملايين و193 ألف شخص في العالم منذ أبلغ منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض حول العالم.