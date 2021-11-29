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السكة الحديد تبدأ توفير خدمة الإنترنت المجانى داخل محطة مصر بعد غد

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:00 ص
السكة الحديد تبدأ توفير خدمة الإنترنت المجانى داخل محطة مصر بعد غد السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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تبدأ هيئة السكة الحديد  توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس بجميع أرصفتها وساحاتها بداية من بعد غد الأربعاء، حيث تعاقدت مع إحدى شركات الاتصالات لتوفير هذه الخدمة مجانا.
 
وأكدت هيئة السكة الحديد أن مشروع توفير خدمه انترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس يعتبر احد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفة من الجمهور بالإضافة لتعزيز الصورة العالمية للمحطة وقطاع النقل بصفة عامة أمام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.
 
كانت وزارة النقل قالت إن هذه الخطوة تأتى فى إطار تطوير خدمات الهيئه القوميه لسكك حديد مصر والسعي إلى توفير الرفاهية لجمهور رواد محطة مصر برمسيس لتضاهي محطات القطارات العالمية.
 
 
 
 

 


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