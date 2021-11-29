الزراعة: استزراع 4 ملايين فدان يعادل نصف المساحة التى زرعتها مصر عبر تاريخها

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على إجراء عملية تحول رقمى فى قطاعات مختلفة، حيث تحقق عملية التحول الرقمى خاصة فى قطاع الزراعة 3 معايير رئيسية أولها الحكومة وتأمين وصول الخدمة بشكل محوكم لمراقبته ومتابعته ومراقبة جودة ما نقدمه، بجانب سرعة التواصل وسرعة نقل المعلومة، وسهولة الاستخدام بجانب الحصول على الخدمة بكل سهولة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تطبيق الكثير من معايير للتحول الرقمى، موضحا أن وزارة الزراعة بدأت تطبق بعض الأمور الخاصة بالتحول الرقمى وأخذنا إجراءات جادة فى هذا المجال لتسهيل حصول المزارع على الخدمات وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه ومتابعة جودة تقديم الخدمات للمزارعين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك 4 مليون فدان يتم استزراعهم اليوم وهى نصف المساحة التى زرعتها مصر عبر تاريخها، مشيرا إلى أن المنصة الزراعية الرقمية تسهل على الفلاح بيع منتجاته والفلاح يضمن بيع منتجاته بسهولة من خلال هذه المنصة الزراعية، وتساهم بشكل كبير فى حصول الفلاح على تمويل.