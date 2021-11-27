الزراعة: الأسمدة تكفى حاجة المزارعين.. وتسهيل إجراءات الصرف للفلاحين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية، تعمل على التوسع فى الرقعة الزراعية، وتحسين جودة الزراعات، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الأسمدة.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هناك توجيها بسرعة صرف الأسمدة، للفلاحين بالبلاد، مشدداً على عدم وجود أية مشاكل فى توفير الأسمدة بمصر.

وتابع "القرش": "نعمل على تسهيل كافة الإجراءات فى صرف الأسمدة للفلاحين ولا يتم تصدير أى أسمدة للخارج إلا بالموافقة من قبل الوزارة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك لجان متابعة وتدقيق فى ملف الأسمدة، لافتاً إلى أن الأسمدة المتوفرة بمصر تكفى حاجة المزارعين.