الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021 الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:15 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذي يقام تحت رعايته. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. معرض ايديكس الرئيس السيسي معرض مصر للصناعات العسكرية بسام راضي السيسي الرئيس السيسى ايديكس٢٠٢١ عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إيديكس 2021.. المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ينطلق اليوم الإثنين، 29 نوفمبر 2021 06:45 ص إيديكس 2021.. انطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية 29 نوفمبر الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:45 ص القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض"إيديكس 2021" فى مؤتمر صحفى عالمى السبت، 27 نوفمبر 2021 11:06 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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