الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذي يقام تحت رعايته.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.