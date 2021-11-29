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الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:15 ص
الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021 الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذي يقام تحت رعايته.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
 

 


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