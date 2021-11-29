الخطوط المغربية تعلق جميع الرحلات من وإلى المغرب لمواجهة متحور كورونا‎

وكانت السلطات المغربية أعلنت أمس عن تعليق السفر فى اتجاه المغرب فقط .

وأوضحت الشركة المغربية أنها تلتزم بمتابعة الركاب خلال هذه الفترة من خلال السماح بتغيير واسترداد التذاكر من وإلى المغرب وفقًا لعدد من الخيارات خلال فترة التعليق.

وأشارت الشركة، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى السماح بتغيير التذكرة بدون غرامة مع احتمال تطبيق فرق السعر.. أو الحصول على قسيمة سفر باسم المسافر وهي غير قابلة للتحويل، وصالحة لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإصدار.

وأضافت أن هذه القسيمة قابلة لاسترداد قيمتها نقدًا عند نهاية صلاحيتها إذا لم يتم استخدامها، وذلك بناءً على طلب المسافر في غضون 3 أشهر بعد انتهاء صلاحيتها.

وكان المغرب اتخذ في وقت سابق سلسلة إجراءات تحسبا لوصول المتحور الجديد المثير للقلق، إذ فرض قيودا على القادمين من عدة بلدان إفريقية، في مسعى لكبح انتشار المتحور الجديد.