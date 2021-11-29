الاتحاد الأوروبى يطلق حملة تطهير للنيل.. و"برجر": خطوة لمكافحة التغير المناخى

كتبت: هناء أبو العز ـ تصوير : حسن محمد

أطلق الاتحاد الأوروبي لدي القاهرة مبادرة تطهير نهر النيل من المخلفات خاصة البلاستيكية، وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات المتطوعين بجزيرة قرصاية بالجيزة.

وأشار كريستيان برجر رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلي أن هذه المبادرة خطوة في إطار توصيات قمة التغير المناخ الذي عقد مؤخراً في جلاسكو وتستهدف التوعية بضرورة الحفاظ على النيل من التلوث والمشاركة في تخليصه من ملوثاته وما يلقى فيه من مخلفات خاصة المخلفات البلاستيكية.

وأكد برجر أن المخلفات التي سيتم جمعها اليوم سيتم فرزها واستخراج الصالح منها لإعادة التدوير ، مشيرا الي أن المواد البلاستيكية هي الأكثر خطرا علي الحياة.

ومن المقرر أن تستضيف شرم الشيخ رسميا مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 فى 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد قبل شهر.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن "cop27" مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بالامم المتحدة والمزمع إقامته فى مصر 2022 سيناقش حجم الخسائر والأضرار وتعويض للدول النامية، مؤكدة أن من أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو، طرح تريليون دولار تحصل عليه الدول النامية حتى عام 2030 لمواجهة التغيرات المناخية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أنه يجب الحصول على التمويل اللازم من الدول المتقدمة من أجل التكيف المناخي، وتم الاتفاق على تحقيق هدف محدد ورقمي خلال الـ 3 سنوات المقبلة بشأن التكيف المناخي، مشيرة الى ضرورة لتفعيل آلية مؤسسية حول خسائر الدول من التغييرات المناخية، وباتحديد للدول الفقيرة التي تتعرض لمخاطر التغيير المناخي، وأن إجمالي التعهدات المالية قد بلغ 80 مليار دولار خلال محادثات جلاسكو، ومن المرجح الوصول إلى هدف الـ 100 مليار دولار خلال عامين، كما تم الاتفاق بين أمريكا والصين لتخفيض الانبعاثات، وأنه تم الاتفاق على نقل التكنولوجيا والطائرات التي تعمل بالكهرباء ووقف العمل بالفحم.



استعدادات حملة تنظيف النيل



الشباب المتطوعين



الوفد المشارك



تنظيف النيل



تنظيف نيل القاهرة



حملة تنظيف النيل (2)



حملة تنظيف النيل



مبادرة تنظيف النيل



مشاركة الشباب فى حملة التنظيف