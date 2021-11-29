الأوقاف: مليون جنيه مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال 5 أشهر

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف تحقيق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نقلة نوعية في إصداراته ومبيعاته، حيث بلغ إجمالي إصداراته خلال الفترة من 2014م حتى تاريخه (280) كتابا مؤلفا ومترجما، وذلك في إطار الإقبال المتزايد وطنيا ودوليا على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العربية والمترجمة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حققت أعلى رقم نصف سنوي في تاريخه ، حيث بلغت مبيعاته من الكتب في خمسة أشهر فقط من 1/7/2021م حتى 29/11/2021م نحو مليون جنيه ، وهو الرقم الأعلى لمبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في النص الأول من العام المالي منذ إنشائه .

فى سياق متصل، أعلنت الوزارة صدور كتاب "الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة" باللغة الفرنسية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

ويهدف هذا الكتاب إلى الإسهام الجاد في العمل على تأسيس نظرية عربية معاصرة في النقد الأدبي، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لا تنسلخ من ماضيها ولا تتنكر له، ولا تنعزل عن حاضرها وواقعها ولا ترفضه، وإنما تأخذ من هذا وذاك النافع والمفيد الذي يتسق مع قيمنا وحضارتنا، ويشكل درعًا حصينة واقية لهويتنا الثقافية في زمن العولمة والتيارات الجارفة.

كما يناقش قضايا في غاية الأهمية مثل: جدلية الحضور والغياب، والمعادل اللغوي، ونظرية السياق، في دراسة تاريخية لجذور هذه المصطلحات ورؤية نقدية تحليلية مقارنة بين تناول القدماء والمحدثين لك منها .

ويجمع الكتاب بين التنظير والتطبيق والتحليل مع الحرص على التوثيق العلمي من جهة ، والأسلوب الأدبي الرصين الذي لا ينحرف بالدراسة الأدبية عن مسارها من جهة أخرى .