الأوقاف تقرر منع خطيب مسجد بالجيزة من صعود المنبر لمخالفته تعليمات الوزارة

كتب ــ على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني ب وزارة الأوقاف ، اليوم الاثنين، منع "م.م" من صعود المنبر بأي من المساجد على مستوى الجمهورية وإلغاء أي تصريح قد صدر له بأداء خطبة الجمعة، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة، وذلك بناء على المذكرة المرفوعة من مديرية أوقاف الجيزة للقطاع الديني.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن رئيس القطاع الدينى وجه بتعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه .

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق إجراء مسابقة خاصة للأئمة المتميزين المسجلين في برنامج الإمام المفكر أو الإمام المتميز ممن اجتازوا اختبارات الإمام المتميز، وكذلك أوائل مسابقات القراءة الحرة آخر خمس سنوات والناجحين في مسابقة إمام منطقة والمسابقة الثقافية الكبرى.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن المسابقة عبارة اختبار علمي ثقافي في مستوى امتحان الإيفاد للخارج "تحريرًا وشفويًّا"، لافتة إلى أن الجوائز، ستكون عبارة عن ترشيح العشرة الأوائل لإيفاد الأئمة خلال شهر رمضان بشرط الحصول على 70% على الأقل في كل من الاختبارين على حدة بغض النظر عن تاريخ التعيين وعدد مرات السفر السابقة.

وأضافت وزارة الأوقاف، أنه سيتم منح 10 جوائز مالية قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65%، كما سيتم منح 10 جوائز مالية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 %.