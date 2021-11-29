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الأنبا باخوم فى مداخلة لموقع الفاتيكان نيوز: احتفالية الكباش نقطة تقدم وازدهار

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:27 م
الأنبا باخوم فى مداخلة لموقع الفاتيكان نيوز: احتفالية الكباش نقطة تقدم وازدهار الأنبا باخوم
كتب ـ محمد الأحمدى

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قال الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، إنه يهنئ الشعب المصرى والعالم بالخطوة السياحية الكبيرة التي تتمثل فى افتتاح طريق الكباش بالأقصر بعد تجديده يوم 25 من نوفمبر الجارى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع موقع الفاتيكان نيوز باللغة العربية، أن الاحتفالية تابعها العالم كله بتشوق وبإثارة وبرهبة وجمال، مؤكدا أنه يربط ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر وطوله 2700 مترو ويحتوى على 1059 من تماثيل الكباش وتماثيل لأبو الهول، وكان عبارة عن طريق شيد في مصر الفرعونية، موضحا أن هذا الحدث نقطة تقدم ونمو وإزدهار لواقع مصرى ينمو مع الوقت.

وأكد أن الجميع مدعو ليرى الخير في مصر ومن أجل أن يكون يد واحدة كخطوة جديدة في مصر والبشرية، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية أطلقت دعوة لكل أقباط المهجر والمهتمين بالسياحة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة في هذا الأمر.

 


الانبا باخوم

موقع الفاتيكان نيوز

طريق الكباش

افتتاحيه طريق الكباش

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