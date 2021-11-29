الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس وشبورة كثيفة وشوائب عالقة بالجو

كتب ـ محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من تأثر البلاد بشبورة كثيفة خلال الأيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لشوائب عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية ، وضرورة اتباع تعليمات المرور.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وعدم تخفيف الملابس وخاصة الأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد .

ويشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين تظهر شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة