افتتاح معرض خيرى للملابس الجديدة للطلاب بأقل من سعر التكلفة بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الخيرى للملابس الجديدة الذى تنظمه كلية التمريض تحت إشراف الدكتورة نفرتيتى ذكى عميد الكلية، والدكتورة رشا فؤاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية، وبحضور الدكتورة أمل جمال الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.

خلال الإفتتاح أعرب الدكتور أبو النجا عن سعادته بالمستوى الجيد للتنظيم وجودة المنتجات المعروضة من ملابس و أحذية وشنط وبيعها للطلاب بسعر أقل من التكلفة، وقدم الشكر لإدارة الكلية على موقفها المتميز فى مساندة الطلاب وتلبية احتياجاتهم، ودعا إلى تكرار هذه المعارض على مستوى كل كليات الجامعة.