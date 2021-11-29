جامعة الإسكندرية تنظم اليوم العلمي للچينوم وتطبيقاته.. الثلاثاء

تنظم لجنة الجينوم بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، مؤتمرها الأول تحت عنوان " اليوم العلمى للچينوم بالإسكندرية وتطبيقاته فى تطور الصحة والمجتمع"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ ويعقد بمركز المؤتمرات- القاعة الكبرى بكلية الطب- جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية فى بيان اليوم أن تنظيم هذا المؤتمر يأتى إيماناً من الجامعة بأهمية دور البحث العلمى وتطبيقاته فى تطوير المجتمع ودعما للمبادرة القومية لدراسة الچينوم المصرى.

وكان قد شهد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فاعليات افتتاح مهرجان " حياة جديدة بروح جديدة" للتوعية بالإعاقة والاحتفال باليوم العالمى للأشخاص من ذوى الإعاقة والذى تنظمه جامعة الإسكندرية ممثلة فى مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوى الإعاقة وجمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعى للمعاقين فى الفترة من 27 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2021 وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وأشار أبو النجا خلال الاحتفالية أن موضوع الاحتفالية يمثل جانب هام جدا فى مجتمعنا والعالم اجمع لذا تحركت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وقامت بإبرام اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة من 50 مادة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة ولتشجيعهم على المشاركة فى كافة المجالات المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجتمع، لذا قامت جامعة الإسكندرية بإنشاء مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوى الإعاقة، لتقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدة على الاندماج فى المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات التعليمية بأحدث الطرق التكنولوجية لتأهيل هؤلاء الطلاب للتعامل مع المجتمع الخارجى وسوق العمل.

وقامت الدكتورة ندى ثابت عضو مجلس النواب بتقديم عرض كامل لبرنامج المهرجان وأهم الأنشطة والعروض التى يتناولها وتاريخ جمعية قرية الأمل للتأهيل الاجتماعى للمعاقين.