اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار اللحوم في الأسواق والمفروم يبدأ من 130 جنيها

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:00 ص
استقرار أسعار اللحوم في الأسواق والمفروم يبدأ من 130 جنيها لحوم ارشيف
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا تزال أسعار اللحوم فى الأسواق تسجل استقرار ملحوظ هذا الشهر، حيث يتراوح "الكندوز "بين 145 إلى 165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 140 جنيها، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160 جنيها
 
أسعار السجق البلدى في السوق المصرية من 120-140 جنيها، أما أسعار كباب الحلة وهي قطعية تفضلها بعض الأسر المصرية تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.
 
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الضأن ارتفعت إلى مستويات تتراوح بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.
 
وتواصل وزارة التموين والسيارات المتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية طرح وفر كبير في المعروض مما يؤدى إلى استقرار أغلب الأنواع.ونؤكد أن هذه الأسعار قد تشهد بعض الفروق الطفيفة بين سوق إلى آخر ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وكذلك بحسب نوع وقطعية اللحوم، وفق ما أعلنته شعبة القصابين
 
 
 
 

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم في مصر

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم الآن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة