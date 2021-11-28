اليوم السابع
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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وتحرك الضأن إلى 150 جنيها

الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وتحرك الضأن إلى 150 جنيها صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلنت الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق حيث يتراوح "الكندوز "بين 145 إلى 165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 140 جنيها، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160 جنيها، ونؤكد أن هذه الأسعار قد تشهد بعض الفروق الطفيفة بين سوق إلى آخر ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وكذلك بحسب نوع وقطعية اللحوم، وفق ما أعلنته شعبة القصابين

وأضافت وحدة بحوث الغرفة التجارية، أن أسعار السجق البلدى في السوق المصرية تسجل الآن 120-140 جنيها، أما أسعار كباب الحلة وهي قطعية تفضلها بعض الأسر المصرية تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الضأن ارتفعت إلى مستويات تتراوح بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وتواصل وزارة التموين والسيارات المتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية طرح وفر كبير في المعروض مما يؤدى إلى استقرار أغلب الأنواع.

 

 


أسعار اللحوم

سعر اللحوم

أسعار اللحوم اليوم

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