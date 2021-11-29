استبعاد مدير ووكيل مدرسة بدمياط لعدم الانضباط الإدارى والتعليمى وسوء مستوى النظافة

دمياط معتز الشربينى

قرر الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،استبعاد مدير ووكيل مدرسة شطا العزبى الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية لعدم الانضباط الإدارى والتعليمى وسوء مستوى النظافة العامة بالمدرسة.

وكان وكيل الوزارة فى زيارة مفاجأة اليوم للمدرسة،شهد طابور الصباح وتفقد فناء المدرسة والأدوار والفصول، ولاحظ سوء النظافة العامة وتأخير العاملين وعدم وجود نظام فى طابور الصباح وعدم تواجد المشرفين بالإضافة إلى عدم متابعة المعلمين داخل الفصول وضعف تفاعلهم مع الطلاب.

وتفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال ولاحظ كثافة التلاميذ الكبيرة والتى لا تستوعبها القاعات فقرر تحويل لجنة الإدارة المسئولة عن قبول ملفات تلاميذ رياض الأطفال للتحقيق.

وقرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة برئاسة عبد العليم جمعة مدير عام الإدارة التعليمية، لتفقد المدرسة ومتابعتها على أرض الواقع وتلافى السلبيات وتكليف مدير جديد للمدرسة تتوافر فيه مقومات الانضباط والجدية للمساعدة فى الارتقاء بالمدرسة وجعلها صورة مشرفة للتعليم بدمياط.

وفى النهاية يوجه وكيل الوزارة السادة مديرى الإدارات التعليمية بضرورة متابعة المدارس وخصوصا فى المدارس الأعلى كثافة والعمل على تلافى السلبيات أثناء الزيارة.